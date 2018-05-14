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Beypazarı'ndaki silahlı saldırı aileler arası husumet kaynaklı (2)

‘SALDIRI AK PARTİYE DEĞİL, 2 AİLE ARASINDAKİ HUSUMETTEN KAYNAKLANDI” Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dün akşam meydana gelen olayda saldırının Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne yapılmadığını; 2 aile arasındaki husumet kaynaklı saldırıda

14 Mayıs 2018 15:41

‘SALDIRI AK PARTİYE DEĞİL, 2 AİLE ARASINDAKİ HUSUMETTEN KAYNAKLANDI”
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dün akşam meydana gelen olayda saldırının Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne yapılmadığını; 2 aile arasındaki husumet kaynaklı saldırıda seçim merkezine de kurşun isabet ettiğini bildirdi.

Emniyet yetkilileri, dün gece sabaha karşı meydana gelen olayın Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne karşı yapılmadığının belirlendiğini açıkladı. Olayın sabaha karşı iki aile arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından adı açıklanmayan bir aile üyesinin içerisinde kimsenin olmadığı karşı tarafa ait park halindeki otomobile ateş açarak kaçması neticesinde olduğunun ortaya çıktığı açıklandı. Kurşunlama sırasında otomobilin yanısıra atılan kurşunlardan 2 tanesinin de Ak Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ne isabet ettiği, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sırasında belirlendiği bildirildi.
Emniyet yetkilileri olayın ardından ateş açarak kaçan şahsın yakalanarak ifade işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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