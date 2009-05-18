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Yaşam

Beypazarı'nda madende iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

18 Mayıs 2009 03:00

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki trona madeninde makine montajı yapan Çinli 3 işçi iskelenin çökmesi sonucu zemine düştü. İşçilerden 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağözü köyündeki madende 3 Çinli işçinin makine montajı yaptığı sırada üzerlerinde bulunukları iskele çöktü.

Kazada yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi kaldırılan 3 işçiden, 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaldırıldığı hastanede ölen işçinin isminin Inmıg Wang (33), ağır yaralı olarak Ankara'ya sevk edilen işçilerin adlarının ise Zhenyu Zhang (27) ve Zunguabg Hu (42) olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

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