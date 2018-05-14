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Beypazarı'da silahlı saldırı (2) - Yeniden

BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki ailenin fertleri, dün gece tartıştı

14 Mayıs 2018 16:09

BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki ailenin fertleri, dün gece tartıştı. Olayın ardından bir kişi, sabaha karşı, tartıştığı aileye ait, park halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte, yakındaki AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi\'ne de 2 kurşun isabet etti. Ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan gözaltına alındı.
Olay, dün gece, Beypazarı\'da meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki ailenin fertleri, henüz bilinmeyen nedenle mahallede tartışmaya başladı. Bir süre tartıştıktan sonra aileler dağıldı.
Taraflardan ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştıkları aileye ait olduğu belirtilen, park halindeki otomobile sabaha karşı tabancayla ateş açıp, kaçtı. Emniyet yetkilileri, kurşunlardan 2\'sinin aracın yakınındaki AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’ne isabet ettiğini belirtti. Çevrede ve Koordinasyon Merkezi’nde o sırada kimsenin olmadığı belirtildi.
Tabancayla otomobile ateş açıp, kaçan kişinin yakalanarak, gözaltına alındığı ve emniyette sorgulandığı bildirildi.

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