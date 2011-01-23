-BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI ÖZALP, AK PARTİ'YE KATILDI ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Ankara'nın Beypazarı ilçesi Belediye Başkanı Cengiz Özalp, MHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen ''Türkiye 2023'e Yürüyor, Ankara AK Parti'de Buluşuyor'' etkinliğine katılan Belediye Başkanı Özalp, törenle AK Parti'ye geçti. Cengiz Özalp törende yaptığı konuşmada, ilçesine ve ülkesine katkıda bulunmak için AK Parti'ye katıldığını ifade ederek, ''Bunun için Sayın Başbakanımızdan izin istedim. Tevazu gösterdiler, beni de içlerine adılar. Herkese çok teşekkür ederim'' dedi. Bu arada CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Tinç ile Demokrat Parti'den istifa eden Beypazarı'na bağlı Kırbaşı beldesinin Belediye Başkanı Mustafa Atak da AK Parti'ye katıldı. Tinç de konuşmasında, ''CHP'yi 30 yıldan fazla sırtında taşıdığını artık ülkede huzur ve güven ortamı istediğini'' söyledi. Mustafa Tinç, ''Alevi bir yurttaş olarak sesimi buradan yükseltiyorum. Ben ve benim gibi gerçekten demokrat Aleviler CHP'nin arka bahçesi değiliz'' diye konuştu. AK Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan ise törende 3 bin 800 kişinin partilerine katıldığını vurgulayarak, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılanları tebrik eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise ''Evinize hoş geldiniz'' dedi. Erdoğan daha sonra partiye katılanlara rozetlerini taktı.