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Beyonce’yle eşi Jay-Z'nin bebeklerinin masrafı 1,3 milyon dolar

Cumartesi günü bir kız dünyaya getiren şarkıcı Beyonce’yle eşi Jay-Z, bebekleri için masraftan kaçınmadı.

11 Ocak 2012 02:00

 
T24 - Cumartesi günü bir kız dünyaya getiren şarkıcı Beyonce’yle eşi Jay-Z, bebekleri için masraftan kaçınmadı.

 

Toplamda 1.3 milyon doları gözden çıkaran çift, bu paranın büyük kısmını doğum yapılan hastanenin çocuk bölümünün yenilenmesi, Swarovski taşlarla süslü bebek emzirme koltuğu ve 30 bin sterlinlik bebek arabası için harcadı.

Hastanede kuş uçurtmayan Beyonce’yle eşi Jay-Z'in bebekleri Ivy Blue Carter için aldığı olağanüstü önlemlerse, hem diğer hasta ve yakınlarını hem de hastane çalışanlarını zor durumda bıraktı.


IVY yüzünden çocuklarını göremiyorlar

Bebek odasının kapısında bir sürü koruma bekleten ikli, diğer anne-babaları rahatsız etti.

Hatta aynı hastanede ikiz çocukları olan Neil Coulon adlı baba, güvenlik engeline takıldığı için çocuklarını görememekten şikayet etti.



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