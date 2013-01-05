Beyonce'nin kızı 'Blue Ivy', yılın en kötü bebek ismi

Bir sitenin yaptığı anket kapsamında yılın en iyi ve en kötü ünlü bebek isimleri seçildi. Buna göre, ABD'li şarkıcı Beyonce ve Jay-Z'nin kızı 'Blue Ivy' yılın en kötü bebek adı seçildi.

"Babynames.com" adlı site, bir anket yaptı. 'Babynames' (bebek isimleri) sitesinin 2 binden fazla üyesi, yılın en iyi ve kötü ünlü bebek isimlerini seçti.

En kötü isimler anketinde oyların yüzde 47’sini bir yıl önce dünyaya gelen Beyonce ve Jay-Z çiftinin kızı ‘Blue Ivy’ aldı.

Reality şov yıldızları Jenn Schefft ve Joe Waterman’ın kızları Charlotte Grace 'en iyi kız ismi', Hillary Duff ve Mike Comrie’nin Luca Cruz adlı oğlu ise 'en iyi erkek ismi' seçildi.