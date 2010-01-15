İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin “Beyonce’nin en utanç verici anı” olarak tarif ettiği fotoğraflarda, Muatsim-Billah Kaddafi masada eğlenirken Beyonce da striptiz kulübü gibi dekore edilmiş mekanda davetlileri eğlendiriyor. Beyonce ve yapımcı eşi Jay-Z, en çok kazanan ünlülerden olmalarına rağmen, seksi şarkıcı oğul Kaddafi’nin 2 milyon dolarlık teklifini reddedememiş ve St. Barts adasındaki yeni yıl partisinde sahneye çıkmıştı.