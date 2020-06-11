Beyoncé ve Disney arasında 100 milyon dolarlık anlaşma

Ünlü şarkıcı Beyoncé, daha önce işbirliği yaptığı Disney ile dev bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, anlaşma sağlanırsa dahil olacağı üç projeden 100 milyon dolar alacak.

Britanya basınında yer alan haberlere göre, Beyoncé ile Disney arasında 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmak üzere.

Anlaşmaya göre, Beyoncé, ilk etapta 2021'de vizyona girecek Black Panther 2'nin müziklerini yapacak.

Şarkıcı, ardından Disney Plus platformunda yayınlanacak iki belgeseli seslendirecek.

Taraflar arasında çok küçük pürüzler kaldığı, imzaların yakında atılabileceği belirtiliyor.