T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beyoncé ve Disney arasında 100 milyon dolarlık anlaşma

11 Haziran 2020 12:00

Ünlü şarkıcı Beyoncé, daha önce işbirliği yaptığı Disney ile dev bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, anlaşma sağlanırsa dahil olacağı üç projeden 100 milyon dolar alacak.

Britanya basınında yer alan haberlere göre, Beyoncé ile Disney arasında 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmak üzere.

Anlaşmaya göre, Beyoncé, ilk etapta 2021'de vizyona girecek Black Panther 2'nin müziklerini yapacak.

Şarkıcı, ardından Disney Plus platformunda yayınlanacak iki belgeseli seslendirecek.

Taraflar arasında çok küçük pürüzler kaldığı, imzaların yakında atılabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

Beyoncédisneyblack panther 2disney plus
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24