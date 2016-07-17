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15 Temmuz Darbe Girişimi

Beyonce 'Halo' şarkısını, Türkiye'de hayatını kaybedenler için söyledi

Beyonce, daha önce Afro-Amerikalılar için de çağrı yapmıştı

17 Temmuz 2016 22:51

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Beyonce, “Formation World Tour” adlı turne kapsamında dün Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da konser verdi. Konserde “Halo” adlı şarkısını Türkiye için söyleyen 34 yaşındaki şarkıcı, “Bu şarkıyı Türkiye’de kaybedilen hayatlara adıyorum” açıklamasını yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, konsere izleyici olarak katılan Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Sneijder-Cabau, Instagram hesabından paylaştığı Beyonce videosunun altına, “Bu, gecenin en güzel anlarından biriydi. Türkiye’de kaybedilen hayatlara adanmış bir şarkı” notunu yazdı.

 

Afro-Amerikalılar için de çağrı yapmıştı

 

Beyonce, son olarak polis tarafından vurularak öldürülen iki Afro-Amerikalı için hayranlarını eyleme çağırmasıyla gündeme gelmişti.

ABD'li şarkıcı hayranlarına, öfkelerini ve hayal kırıklıklarını eyleme dönüştürmeleri çağrısında bulunmuş, resmi internet sitesinden ve Instagram hesabından da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Ancak bu mesajdan saatler sonra Dallas’taki bir protesto gösterisi sırasında yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 5 polis memurunun ölümünden şarkıcıyı sorumlu tutanlar olmuş, ünlü şarkıcı aldığı destek kadar eleştirilerle de ABD'nin gündemine oturmuştu.

 

 

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