Beyonce: Polislere değil, şiddetlerine ve adaletsizliğe karşıyım

ABD'deki polis şiddeti karşısında tepkisini her fırsatta ortaya koyan siyah şarkıcı Beyonce, özellikle Super Bowl şovundan sonra 'polis düşmanı' olarak yaftalanmasına karşı çıktı. Beyonce, "Ben polis şiddeti ve adaletsizliğe karşı çıkıyorum. Bu ikisi farklı şeyler” dedi.

Sputnik’in haberine göre, polislerin siyahlara yönelik şiddetini protesto amaçlı gösterilere destek veren, Super Bowl performansında şovu ve kıyafetiyle ırkçılıkla mücadele eden Kara Panterler örgütüne göndermede bulunan, son single’ı Formation’ın klibinde yine polis şiddetini eleştiren ve bu sebeplerden polisin korumak dahi istemediği siyah şarkıcı Beyonce sonunda hakkındaki iddialara cevap verdi.

Polis karşıtı olmadığını vurgulayan Beyonce, yalnızca adalet ve uzlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini istediğini söyledi. Elle İngiltere’deki (dergi) röportajında ‘suskunluğunu bozan’ Beyonce, “En güçlü sanatın genelde yanlış anlaşıldığı kanaatindeyim. Ama verdiğim mesajı polis karşıtı olarak algılayan herkes tamamen yanılıyor” ifadelerini kullandı.

“Güvenliğimizi sağlamak için kendilerini feda eden polis ve polis ailelerine büyük hayranlık ve saygı duyuyorum” diyen Beyonce, “Ama açık konuşalım: Ben polis şiddeti ve adaletsizliğe karşı çıkıyorum. Bu ikisi farklı şeyler” diye konuştu.

​Beyonce sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyah Tarihi Ayı’nda kökenimi ve kültürümü kutlamış olmam birilerini rahatsız etmişse, şunu söyleyebilirim ki o duygular Formation videosundan, hatta benden önce de vardı. Yarattığım bu şeyle gurur duyuyorum. Birtakım şeyleri olumlu anlamda ileri taşıyan bir tartışmanın parçası olduğum için de gururluyum.”

Öte yandan Elle dergisi, Beyonce’ye çıktığı son dünya turu konserlerinde barkovizyonda ‘FEMİNİST’ yazdığını hatırlatıp kendisinin de bir feminist olup olmadığını sordu.

Beyonce, bu soruyu şöyle cevapladı:

“İnsanların feministin ne olduğunu bildiğinden ya da anladığından pek emin değilim ama aslında oldukça basit. Feminist, erkek ve kadınların eşit haklara sahip olması gerektiğine inanan kişidir.

"Feministliğin neden olumsuz çağrışımlar yaptığını veya neden karşı cinsi dışarıda bırakması gerektiğini anlamıyorum. Bir erkek, kızının oğullarıyla aynı fırsatlara sahip olması gerektiğini düşüyorsa, feministtir.

"Bu eşitsizliklerin yok olması için çalışmak da feministliktir ama daha da önemlisi bu yönde çaba göstermek sizi hümanist yapar.”