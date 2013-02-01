Beyonce playback yaptığını itiraf etti

Ünlü şarkıcı Beyonce, ABD Başkanı Barack Obama'nın Kongre bahçesindeki halka açık yemin töreninde ABD'nin ulusal marşını seslendirirken 'playback' yaptığını itiraf etti.

New Orleans kentinde basın toplantısı düzenleyen şarkıcı, "Bu müzik dünyasında çok sık görülen bir şey, performansımdan gurur duyuyorum" dedi ve "ulusal marşı bilmediği için söyleyemediği" iddialarına yanıt olarak toplantının başında ABD ulusal marşını canlı olarak seslendirdi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Beyonce, "mükemmeliyetçi" olduğunu ve Başkan Barack Obama karşısındaki performansının "unutulmaz" olması için "playback" yaptığını, o günün kendisi için çok duygusal geçtiğini söylerken, neden playback yaptığını şu sözlerle ifade etti:

"Ayaklarım uyuşana dek marşı tekrar ettim ve orkestrayla prova yapacak vaktimiz yoktu. Ses kontrolü için uygun ortam olmadığından, böyle bir riski alacak kadar kendimi iyi hissetmedim. Marşı seslendireceğim yer ABD Başkanı'nın yemin töreniydi ve hem onu, hem de ülkemi gururlandırmak istedim. Bu nedenle müzik dünyasında çok sık görülen bir şey olan parçayı önceden kaydederek seslendirme yoluyla marşı söylemeye karar verdim. Ve performansımdan gurur duyuyorum."

Ayrıca Beyonce'un Super Bowl gecesinde sahne almak için sesini dinlendirdiği, bu nedenle yemin töreninde playback yaptığı iddiaları ortaya atılmıştı.