Beyonce kostümde geleceği seçti

Kıvrımlı hatlarını kaplayan mini etekler, parıldayan tuvaletler ve göz kamaştırıcı parçalar giymeyi seven Beyonce’nin Gareth Pugh’nun 2009 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan seçtiği fütüristik parçalar şaşırttı.Çılgın ve “zor giyilen” kıyafetler tasarlayan İngiliz tasarımcı Gareth Pugh, göz kamaştıran kıyafetler giyen Beyonce için çok farklı bir seçim.MTV’nin EMA Ödüllerine Beyonce’nin Gareth Pugh’dan seçtiği iki fütüristik elbise de yeni trend akımlarına sahne olabilir.Gelecek yaz için koleksiyonlarını sunan tasarımcılarda bu sefer fütüristik çalışanların sayısı fazlaydı. Bu sayede fütüristik akımı modaya yavaş yavaş el atmaya başlamıştı. Hem Beyonce’nin gençlere yönelik bir ödülde böyle kıyafetler giymesi, hem de ondan önce Moloko grubunun eski solisti Roisin Murphy’nin yine bu koleksiyondan bir parça giymesi, sanatçıların farklı arayışlar içinde olduğunun göstergesi. Trendlerin oluşumunda ve yayılmasında “ünlü”lerin yadsınamaz bir rolü olduğuna göre bu tarz arayışların türevlerini gelecekte sıkça görebiliriz.Moloko'nun eski solisti Roisin Murphy, Gareth Pugh tasarımı elbisesiyle