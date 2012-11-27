Beyonce, hayatının filmini yapıyor!

ABD’li şarkıcı Beyonce, kendi yazıp yönettiği filmde hayatını anlatacak. Film, 16 Şubat'ta televizyon yayınlanacak.

Beyonce, yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Kendi biyografisini yazıp yöneteceği filmin, daha çok belgesel formatında planlandığı belirtildi.

Sanatçı, söz konusu projeyi, turne görüntüleri ve röportajlarla destekleyecek.

Hollywood yapımcılarından gelen tüm teklifleri yanıtsız bırakan Beyonce, otobiyografisinin 16 Şubat'ta HBO'da yayınlanacağını açıkladı.

2002 yılında Austin Powers serisinden 'Goldmember'da rol alarak Hollywood'a ilk adımını atan, dönemin Destiny's Child üyesi Beyonce ardından müzik temalı 'Dreamgirls' ve 'Cadillac Records' filmlerinde rol almıştı.