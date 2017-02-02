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BBC Türkçe

Beyonce ikizlere hamile

Pop yıldızı Beyonce, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurdu.

02 Şubat 2017 04:18

Pop yıldızı Beyonce ve Jay Z ikiz bebek beklediklerini açıkladılar.

Beyonce, haberi Instagram hesabından duyurdu.

Fotoğrafın yanında yer alan açıklamada "Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Beyonce ve Jay Z'in halihazırda Blue Ivy adında bir kızları bulunuyor.

Blue Ivy daha yeni 5 yaşına girdi.

Şarkıcı, 2017 Grammy Ödülleri'nde 9 kategoride aday gösterilirken, bu ödüllerin tarihinde en fazla adaylığı bulunan kadın müzisyen rekorunu da biraz daha genişletti.

35 yalındaki şarkıcı, bu yıl Nisan ayında California'da düzenlenecek dünyaca ünlü Coachella müzik festivalinde sahneye çıkacak.

Ancak hamileliğini duyurması sonrası, festivale gidip gitmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Blue Ivy'ye hamileliğini de MTV Müzik Ödülleri töreninde duyuran Beyonce, Love On Top şarkısını söylerken "I want you to feel the love that's growing inside of me. (İçimde büyüyen aşkı hissetmeni istiyorum)" sözlerini söyledikten sonra ceketinin önünü açmış ve karnını göstermişti. Ardından kamera bir başka hip hop yıldızı Kanye West'in Jay Z'i tebrik ederken görüntülemişti.

Blue Ivy, Beyonce'ın geçen yılki Lemonade şarkısına da esin kaynağı olmuştu.

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