Beyoncé ikizlere hamile

Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyoncé, Instagram hesabından ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı.

Dünyanın en ünlü pop yıldızlarından Beyoncé ve eşi ünlü rapper Jay-Z bir kez daha çocuk sahibi oluyor.

NTV'nin haberine göre, magazin dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olan ikilinin bir süredir ilişkilerinde sorunlar olduğu ve ayrılabilecekleri iddia ediliyordu.

Fakat son günlerde magazin basınında yer alan iddialar, Beyoncé'un geçirdiği vücut değişimi görüntüsü üzerinden, ünlü yıldızın hamile olabileceğini ifade ediyordu.

Ve bu iddiaları teyit eden bilgi Beyoncé'un kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla doğrulandı.

Beyoncé, Instagram hesabında hamilelik fotoğrafını paylaşarak ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurdu.

35 yaşındaki yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aşkımızı ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İki kez daha kutsanmış bulunuyoruz. Ailemizin iki yeni üyeyle büyüyeceği için minnettarız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz - Carter Ailesi”