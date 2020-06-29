Beyoncé: Hayatınız buna bağlıymış gibi oy verin, ki zaten buna bağlı

Black Entertainment Television (BET) Ödülleri'nde İnsancıllık Ödülü'nü alan ünlü şarkıcı Beyoncé, yaptığı konuşmada ırksal eşitsizliği gündeme aldı. Beyoncé, "Hayatınız buna bağlıymış gibi oy verin, ki zaten bağlı" dedi.

Beyoncé Knowles ödül töreninde İnsancıllık Ödülü'nü ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama'dan aldı. Beyoncé'ye ödülü veren Obama şarkıcının aktivizmini vurgulayarak "Bana ve hepimize ilham veriyorsun" dedi.

Beyoncé ödülünü ırk eşitliği için yürüyenlere adadığını söyledi ve şöyle devam etti "Sesiniz duyuldu ve sizden öncekilere çektikleri zorlukların boşa olmadığını gösterdiniz. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var ve bu da, oy vermek. Hepinizi harekete geçmeye çağırıyorum. Değişmeye ve ırkçı eşitsiz sistemi değiştirmeye devam. Hayatınız buna bağlıymış gibi oy vermelisiniz, ki zaten buna bağlı"