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Kültür-Sanat

Beyonce genç kadınlara burs veriyor

Kadınları pek çok farklı alanda destekleyen Beyonce, bir burs duyurusu yaptı

05 Mayıs 2017 01:45

Beyonce, tüm dünyada ses getiren ödüllü albümü Lemonade’nin birinci yılı şerefine, sosyal bilimler ve sanat dallarında, genç kadınlara üniversite bursu vereceğini duyurdu.

Kendi kariyerinde de “güçlü ve cesur kadın” imajını koruyan ve kadınları pek çok farklı alanda destekleyen sanatçı, web sitesinde “Formation Scholars” adı ile kurduğu program aracılığıyla ABD’nin bu alanlarda önde gelen üniversiteleri için verilecek bu bursun cesur, farklı düşünebilen, yaratıcı, bilinçli ve kendine güvenen kadınlara destek olacağını dile getirdi.

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