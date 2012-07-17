Beyonce: First Lady'ye hayranım

ABD başkanlık seçimlerine hazırlanırken Başkan Obama’nın kampanyasına bir destek de ünlü şarkıcı Beyonce’den geldi. Kampanya için çekilen bir klipte yer alan Beyonce özellikle First Lady Michelle Obama için söyledikleriyle konuşuldu.



ABD Kasım ayında gerçekleşecek seçimlere hazırlanırken Başkanlık yarışı için yapılan kampanyalar devam ediyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın kampanyası için çekilen klipte yer alan ünlü şarkıcı Beyonce First Lady Michelle Obama için söylediği sözlerle konuşuldu.

First Lady’e büyük bir hayranlık duyduğunu belirten Beyonce şunları söyledi: “Onun varlığı bana güç veriyor. Sağlıklı bir yaşam sürmem için beni destekliyor.”

Beyonce Nisan ayında First Lady’ye el yazısıyla yazdığı mektubu kendi bloğunda yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı o notta şunları yazmıştı:

“Kendisi tam anlamıyla güçlü Afrikan-Amerikan kadınının esas örneğidir. Kızımı sizin başında olduğunuz bir ülkede büyüttüğüm için minnettarım.”