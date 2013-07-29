Beyonce çocukluk fotoğrafını paylaştı

Beyonce, Tumblr hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Dünya turnesi kapsamında konserler vermeye devam eden Beyonce, konserlerinden ziyade Tumblr hesabında paylaştığı fotoğraflarıyla ses getiriyor.

Geçtiğimiz gün Türk bayrağı önünde dua ederken çektirdiği fotoğrafıyla gündeme gelen Beyonce, bu kez de çocukluk fotoğrafını ekledi.

Başında altın sarısı parlak bir körük, kulağında devasa küpeler ve küçük yaşına rağmen yüzünde abartı bir makyajla fotoğrafını ekleyen Beyonce'un çocukluk fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.