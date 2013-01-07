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Beyonce, çocuğu için 1,5 milyon dolara stadyumda oda kiraladı

Beyonce ile kendisi gibi şarkıcı olan eşi Jay-Z kızları Blue Ivy'e bugüne kadar verdikleri en pahalı hediyeyi armağan etti

07 Ocak 2013 10:55

Beyonce'den kızına milyon dolarlık hediye

ABD'li şarkıcı Beyonce ile eşi Jay-Z kızlarını konserleri sırasında yanlarından ayırmak istemedikleri için New York'un en popüler stadyumunda yıllığı 1,5 milyon dolara bir çocuk odası kiraladı.
 
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ile kendisi gibi şarkıcı olan eşi Jay-Z kızları Blue Ivy'e bugüne kadar verdikleri en pahalı hediyeyi armağan etti.

Çift ABD'nin New York kentinde bulunan ünlü stadyum Barclays'de yıllık kirası 1,5 milyon dolar (2,55 milyon TL) olan bir çocuk odası kiraladı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre bir yaşındaki Blue Ivy oyuncakla dolu odaya konan ekran sayesinde anne ya da babasının konserini de canlı olarak izleyebilecek.

Çiftin bebekleri için aldığı en pahalı hediye bu oda olsa da, Beyonce'nin Blue Ivy için doğduğunda aldığı kristal taşlardan yapılan 16 bin dolar değerindeki mama sandalyesi de çok konuşulmuştu.

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