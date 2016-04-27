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"Beyoncé CIA için çalışıyor" iddiası!

"İnsanları polise karşı şiddete cesaretlendiriyor"

27 Nisan 2016 12:17

ABD’de komplo teorileriyle ün salan radyocu Alex Jones, ünlü şarkıcı Beyonce’un CIA için çalıştığını ve insanları polise karşı ayaklanıp şiddet uygulamaları için cesaretlendirdiğini iddia etti.

Vatan'da yer alan habere göre, Jones şunları söyledi:

"Tüm bunlar üst seviyeler tarafından da kabul ediliyor. Super Bowl’da yaptığı her şey CIA propagandası çünkü CIA’in ulusal görevi bu. Beyonce yeni videosunda ‘kentsel terörün’ fitilini ateşliyor. İnsanları safi moronlarmış gibi davranmaya çağırıyor ki tutuklanıp hapse atılsınlar. Yüzündeki ifadeye bir bakın."

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