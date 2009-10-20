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Beyonce cesaret edemedi

Beyonce Knowles Malezya’da bu haftasonu yapacağı konserini erteledi.

20 Ekim 2009 03:00

Sesi ve seksi danslarıyla büyük beğeni toplayan ABD’li sanatçı Beyonce Knowles Malezya’da bu haftasonu yapacağı konserini erteledi.

“I am” dünya turu kapsamında başkent Kuala Lumpur’un varoş bölgesindeki stadyumda pazar günü sahne alması planlanan Beyonce’ın konserinin İslami gruplardan aldığı tehdit yüzünden ertelendiği öne sürüldü. Muhafazakar Pan Malezya İslamiyet Partisi (PAS) konserin yasaklanması çağrısında bulunurken “Konser erteleneceği yerine iptal edilmelidir” dedi. Partinin gençlik sorumlusu Nasruddin Hasan Tantavi “Biz eğlenceye karşı değiliz. Fakat sahne alırken giydiği seksi kıyafetlere ve kıvrak hareketlerine karşıyız” dedi. Konserin organizatörü Marctensia ertelemenin Müslüman gruplardan gelen tehditlerle ilişkisi olmadığını, şarkıcının kendi kararı olduğunu söyledi. Beyonce iki sene önce Malezya’ya yapacağı konseri radikallerden aldığı tepkiler yüzünden ertelemek zorunda kalmıştı.

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