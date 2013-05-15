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Beyonce Belçika konserini iptal etti

Beyonce, yazdığı özür mektubunu internette paylaştı

15 Mayıs 2013 18:58

Beyonce, 'Mrs. Carter' dünya turnesi kapsamında Belçika’nın Antwerp şehrinde vereceği konseri iptal etti.

Ünlü şarkıcının temsilcisi basına yaptığı açıklamada doktorların Beyonce’nin dinlenmesi gerektiğini, konserin başka bir tarihe ertelendiği bildirdi. Doktorlar, Beyonce’nin yoğun su kaybı ve yorgunluktan dolayı sahne alamadığını açıkladı.

Hafta başında 31 yaşındaki şarkıcı hakkında ikinci çocuğuna hamile olduğu dedikoduları yayılmaya başlamıştı. Beyonce’nin konserini iptal etmesi üzerine iddialar yeniden artmaya başladı.

Beyonce üzüntüsünü eliyle yazdığı bir mektupla dile getirdi. Şarkıcı, Facebook’ta paylaştığı mektuba “Hayatımda hiç konser ertelemedim. Benim için çok zordu. En yakın zamanda telafi edeceğim. Sizi hayalkırıklığına uğrattığım için üzgünüm” yazdı.

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