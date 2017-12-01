Beyoğlu'nun 'Şeker Teyze'sine 7 ay hapis

İstanbul Beyoğlu'nda 30 yıldır işlettiği Laterna Kafesi isimli dükkanının yıkılmasına karşı çıktığı sırada sarf ettiği sözler nedeniyle 'Beyoğlu'nun Şeker Teyzesi' olarak bilinen 62 yaşındaki Emriye Akan'a 7 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Beyoğlu’nun Şeker Teyzesi 62 yaşındaki Emriye Akan, 30 yıldır işlettiği Laterna Kafe’si elinden alınırken öfkeyle söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davadan ceza aldı. Mahkeme, Akan’ın tehdit, şantaj ve hakaret suçlarından berraatına karar verdi. Akan’a mala zarar verme suçundan 4 ay, huzuru bozma suçundan ise 3 ay hapis cezası verilmesine, cezanın ertelenmesine hükmetti.

Akan hakkında 1 yıl denetim süresi belirlendi. Kararı gazetemize değerlendiren avukat Eren Can, karara itiraz edeceklerini belirterek “Afet yasası kullanılarak yıllarca işlettiği kafesi elinden alınan Şeker Teyze bir kez daha mağdur edilmiş oldu. Şirketin, kafenin karşısındaki otelinin güvenlik kameraları kırılmış. Görüntülerde sadece kıllı bir kol var. Daha önce bu konuda bir takipsizlik kararı da vardı. Buna rağmen iddianameye konuldu ve Şeker Teyze’ye ceza verildi” dedi. Laterna Kafe’nin olduğu bina, Balıklı Rum Vakfı tarafından AK-KA İnşaat’a otel yapılmak üzere verilmiş, Emriye Akan sözleşmesi bitmemesine karşın polis zoruyla binadan çıkarılmıştı.