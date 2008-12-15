Beyoğlu'nun 'edebî' yüzü

Tan Oral'ın Beyoğlu'ndan Esintiler kitabı için hazırladığı desen ve grafiklerden oluşan Beyoğlu'ndan Edebi Esintiler isimli sergisi, 17 Aralık çarşamba günü Galata’daki Schneidertempel Sanat Merkezi'nde açılacak.



İstanbul, özellikle de Beyoğlu, sanatçıların en önemli ilham kaynaklarından biridir. Sadece Türkiyeli yazar, çizer, müzisyen ve ressamlara değil; İstanbul'a yolu düşen bir çok yabancı sanatçıya da ilham kaynağı olmuştur iki kıta arasında uzanan kadim kent İstanbul ve İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Pera yani Beyoğlu.



Birkaç ay önce Beyoğlu Belediyesi'nin 150. yılı vesilesiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Beyoğlu'ndan Esintiler adında bir kitap yayımlanmıştı. Kitapta Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinin de aralarında olduğu 100 yazarın Beyoğlu hakkındaki yazıları yer alıyordu.



Oral’ın gözüyle



Doğan Hızlan tarafından kitap için özel olarak seçilen metinlerin arasında şiirler, öyküler ve roman parçaları bulunuyordu; ancak Beyoğlu'ndan Esintiler sadece öykü, şiir ve roman parçalarından ibaret değildi. Tüm bunların yanında bir de karikatürist Tan Oral tarafından yapılmış desenler ve grafik çalışmaları da mevcuttu kitabın sayfaları arasında. Tan Oral kitaba dahil edilen tüm yazıları okumuş ve bu yazıların içeriğini yansıtan desenler çizmişti. Bu desenler ilgili oldukları yazının yanında yer aldı. Ancak Tan Oral'ın Beyoğlu'ndan Esintiler'e katkısı sadece desenlerle sınırlı kalmadı. Beyoğlu'ndaki yüzlerce tarihi binanın mimari ayrıntılarını fotoğraflayan sanatçının, söz konusu fotoğraflardan oluşan grafik çalışması da kitaba eklendi. Tan Oral tarafından yapılan desenler ve grafikler şimdi de bir sergi kapsamında sanatseverlerle buluşuyor.



Sinagogdan galeriye



İstanbul'un kültür ve sanat yaşamına hâkim olanlar bilir; Galata'nın dar sokaklarından birinde eski bir sinagog var. Bu sinagog uzun süredir sanat galerisi olarak hizmet veriyor ve adı Schneidertempel Sanat Merkezi. Tan Oral'ın Beyoğlu'ndan Esintiler kitabı için çizdiği 66 desen ve mimari yapılara ait ayrıntıların fotoğraflarından oluşan grafikler, 17 aralık çarşamba günü Beyoğlu'ndan Edebi Esintiler adıyla sergilenmeye başlanacak. Açılış kokteyli, 17.00 - 20.00 saatleri arasında düzenlenecek olan sergi, 4 Ocak 2009 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.



Sergi ve kitap hakkında konuştuğumuz Tan Oral, Beyoğlu'ndan Esintiler kitabı için çok ciddi bir çalışma yaptığını ve elinde 100 civarında çizimin biriktiğini söyledi. Büyük emek vererek yaptığı desen ve grafiklerin kitaptaki yazıların arasında kaybolmasından endişe ettiğini ve bu yüzden söz konusu çalışmaları bir de sergi kapsamında sanatseverlere sunmak istediğini belirten Tan Oral, Schneidertempel Sanat Merkezi'ni ziyaret eden sanatseverlerin kitabı da buradan temin edebileceklerini belirtiyor. Oral, hem kitapta, hem de sergide yer alan grafik çalışması hakkında ise şunları söyledi: "Beyoğlu'ndaki tarihi binaları gezdim ve bunların tüm mimari ayrıntılarını kapı kollarından, cephe süslemelerine varıncaya kadar fotoğrafladım. Daha sonra bu fotoğrafları grafik tasarımıyla biraraya getirdim."



Beyoğlu'nun tüm yüzlerini yansıtan desen ve fotoğrafları görmek ve Beyoğlu'ndan Esintiler kitabını edinmek istiyorsanız 17 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Merkezi’ne uğramalısınız.



