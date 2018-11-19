BEYOĞLU'NUN DAR SOKAKLARINDA YANGIN PANİĞİ

DHA İSTANBUL -



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda 5 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Sokakların darlığına araçların plansız parkı da eklenince, itfaiye ekipleri yangına ulaşıp müdahale etmekte zorlandı. Mahalleliyi sokağa döken yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, apartmanın alevlere teslim olan çatısı kullanılamaz hale geldi.



Beyoğlu, Halıcıoğlu Mahallesi, Turşucu Hüseyin Sokağı\'nda saat 02.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Apartmanın çatısının alevlere teslim olduğunu gören mahalleli, sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve araçların plansız şekilde park edilmesi nedeniyle yangına ulaşmakta ve müdahale etmekte zorluk çekti. Vatandaşların da çabalarıyla bazı araçlar bulunduğu yerden çekilerek yol açıldı, itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yangının merkezi olan çatı katında kimsenin bulunmadığı, apartmanın diğer katlarında bulunanların ise sorunsuz bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Şişli ve Beyoğlu itfaiyelerine bağlı ekiplerin, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Mahalle sakinlerinin paniği ve sokak üzerindeki düzensiz araç parkı görüntülere de yansıdı. Yangın nedeniyle apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.



\"45 DAKİKA BOYUNCA YOL TIKANDI\"

Mahalle sakinlerinden Halil Arabacıoğlu da yaptığı açıklama da sokakların darlığına ve araçların plansız şekilde park edildiğine değinerek, \"Yangını ilk görenlerden birisi benim. Ben baktığımda ilk önce sadece baca tutuşması vardı. Hemen itfaiyeye haber verdik ama sokaklardaki araç parklarından dolayı bir türlü itfaiye araçları giremedi. 45 dakika boyunca yol tıkandı. Sokakların dar olması da başka bir sebep\" dedi.

Polis, sebebi henüz bilinmeyen yangın hakkında inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:

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- Mahalle sakinlerinin yangın paniği

- İtfaiye ekiplerinin sokağa girmekte zorlandığı anlar

- Ekiplerin çalışmaları

- Yangından alevli görüntüler

- Görgü tanıkları ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

