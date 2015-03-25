Beyoğlu’nun 80 yıllık mağazası ‘Kelebek Korse’ de tahliye tehdidiyle karşı karşıya

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ve HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel , 10 yılını doldurmuş kiracı esnafın tahliye edilmesine olanak sağlayan Yeni Borçlar Kanunu'nun iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Melda Onur, Levent Tüzel, Beyoğlu kent Savunması üyeleri ve bir gurup Beyoğlu esnafıyla TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında İstanbul’un tarihi, kültürel dokusunun Borçlar Kanunu, Kentsel Dönüşüm yasalarıyla yok edildiğini anlattı. 1936 yılından beri İstiklal caddesinde hizmet veren ilk “ Safiye Ayla korsesi” , “ Marilyn Monroe Sütyeni”nin imal edildiği “Kelebek Korse” mağazasının da tahliye tehdidi altında olduğu anlaşıldı. Mağazının üçüncü kuşağın temsilcisi İlya Avramoğlu, Meclis kürsüsünden tahliye yolunu açan Borçlar Kanunun 347. Maddesinin iptal edilmesini istedi ve “ Kelebek Korse İstiklal caddesinde kalan son dükkandır. 6-7 Eylül olaylarında zarar gören, bir çok tarihi olaya tanıklık eden bu tarihi dükkan bugüne kadar bir çok kişinin hayır dualarıyla bugünlere gelebilmiştir” dedi.

Melda Onur, İstiklal Caddesi'nin özünden koparılarak bambaşka bir hale getirilmek istendiğini söyledi ve “ İstanbul'un hatıralarını yok ederseniz kentli esnaf, vatandaş isyan eder" diye konuştu. HDP'li Tüzel de iki yasanın esnafı tehdit ettiğini, 10 yıllık kiracıların yerlerinden edildiğine dikkat çekti. Beyoğlu esnafının tarihi ve kültürel yapıyı korumayı kendilerine görev edindiğini anlatan Tüzel, söz konusu yasa hükümlerinin iptal edilmesi için uğraşacaklarını ifade etti.