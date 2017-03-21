Beyoğlu'ndaki yangında çocuklarını kaybeden baba: 100 bin lira borç yavrularımı benden aldı

İstanbul Beyoğlu’nda evde yalnız bırakılan 2 3 ve 5 yaşındaki kardeşlerin kurban gittiği yangından bir dram hikâyesi çıktı.

Habertürk'ten Mehmet Kayhan'ın haberine göre, Mardin Dargeçit’e bağlı Kılavuz Köyü’nde yaşayan Ramazan- Fatma Şahin çifti 5’i kız 16 çocuk sahibiydi. Karı-koca, köyde güçlükle yaptırdıkları ev nedeniyle 100 bin lirayı aşkın borca girdi.

Köyde çalışarak bu borcu kapatamayınca da, çareyi çalışmak için İstanbul’a göçmekte buldu. Ramazan Şahin, 13 çocuğuyla birlikte 2 yıl önce İstanbul’a yerleşirken, yatalak olan babası, okula giden 3 çocuğu ve eşi Fatma Şahin köyde kaldı.

Baba inşaatlarda, iki kızı ise tekstil atölyelerinde çalışmaya başladı. Ancak hayatları, yaşadıkları Tarlabaşı’ndaki çatı katında çıkan yangınla karardı.

16 kardeşin en küçükleri 2 yaşındaki Vedat, 3 yaşındaki Abdurrahman ve 5 yaşındaki İsa kapısı kilitli evde feci şekilde van verdi.

"Kızım ekmek almaya gitmişti"

3 evladını köyüne götürüp elleriyle yan yana toprağa veren baba Ramazan Şahin, yaşadığı tarifsiz acıyı Habertürk’e anlattı. Olay sırasında inşaatta çalıştığını ve haberi alınca hemen eve koştuğunu belirten Ramazan Şahin “Gittiğimde artık çok geçti. 3 çocuğum çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Onlara bakan kızım ekmek almak için yan taraftaki bakkala gitmişti. Her şey dakikalar içinde olmuş” dedi.

Borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya İstanbul’a gittiklerini belirten Şahin şöyle devam etti:

“Ben, eşim ve babamla birlikte 19 kişiyiz. Köyde zaten iş yok, tarla da yok elimizde. Yeni ev yapmıştık. 100 bin liradan fazla borcumuz birikmişti. İstanbul’da kalmaya gitmedik. Zaten borcumuz olmasaydı köyden ayrılmazdık. Borcumuzu bitirip köyümüze dönecektik. Biz yeniden köye dönebilmek için hayaller kurarken başımıza böylesi büyük facia geldi. Üç küçük çocuğum yangında hayatını kaybetti. Bu çok büyük acı. İstanbul’a yine gitmek zorundayız. Borcumuzu bitirip köyümüze geri döneceğiz.

"Oğlu mayın mağduru, kızı kısmi felçli"

Ailenin en büyük çocuğu Abdurrahim (30) 1995’te köyde mayın patlaması sonucu bir gözünü ve bir kolunu kaybetti. 27 yaşındaki kızı Meral ise 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kısmi felçli.