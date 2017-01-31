Beyoğlu'ndaki yangın İstiklal Caddesi'ndeki iş merkezine de sıçradı

Beyoğlu'nda tadilat yapılan bir binanın çatısında çıkan yangın, İstiklal Caddesi'nde sinema salonu, restoranlar ve bowling salonunun bulunduğu bir binaya sıçradı.

DHA'nın haberine göre, yangının büyümemesi için caba gösteren 2 kişi dumandan etkilenip baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde tadilat halindeki bir binanın çatısında başlayan yangın büyüdü. İstiklal Caddesi üzerinde içinde sinema salonu, restoranları ve bir bowling salonunun bulunduğu binaya sirayet eden yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye 2 kişiyi dumanların içinden aldı

Bu sırada kendi çabalarıyla alevleri durdurmaya çalışan 2 kişi dumandan etkilendi ve baygınlık geçirdi. Bu kişileri itfaiye ekipleri kurtardı ve binadan çıkardı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü.

İtfaiyeciler bitkin düştü, ama yangını söndürdü

3 itfaiye takımının müdahale ettiği yangın yoğun çabalar sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından dışarıya çıkan itfaiye erlerinin bitkin düştükleri görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.