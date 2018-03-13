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 Beyoğlu'ndaki vahşet: Liseli gencin babası ve halasını kocası tutuklandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)  BEYOĞLU'nda, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde cesedi bulunan lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın babası Ayhan Köksal ile halasının kocası, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı

13 Mart 2018 13:32

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)  BEYOĞLU\'nda, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde cesedi bulunan lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal\'ın babası Ayhan Köksal ile halasının kocası, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan tutuklandı. 
Beyoğlu İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde önceki akşam saatlerinde bir binada bağlanarak yakılmış halde cesedi bulunan lise öğrencisi Doğukan Köksal\'ın gözaltına alınan babası ve halasının kocası savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Savcılık, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenememesi nedeniyle şüphelilerin, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan tutuklanmalarını talep etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ifadelerinin ardından her iki şüphelinin sevk edilen suç maddesi kapsamında tutuklanmalarına karar verdi.

BABA: ZİNCİRLEDİM AMA BEN YAKMADIM 
Olayla ilgili Doğukan Köksal\'ın babası Ayhan Köksal\'ın polis merkezinde verdiği ifadesinde, \"Oğlum tiner bağımlısıydı, onu bu bağımlılıktan bir türlü kurtaramadım, Beyoğlu sokaklarında kaçıp kaybolmasın diye olaydan 3,5 saat önce sandalyeye ben zincirledim. Ancak onu kesinlikle yakmadım\" dediği öğrenildi.

 

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