'Beyoğlu'ndaki masa operasyonu Erdoğan'ın ziyaretiyle başladı'

T24

Mekâncı: Kazancımız en az yüzde 50 azaldı

Müşteri: Beyoğlu kalabalıksa Beyoğlu

Belediye ‘Şikâyet var’ dedi, sorulara yanıt vermedi

‘Sivil giyimli kalabalık’ ürkütücü

Belediye zabıtasının bir haftadır Beyoğlu’nda, polis eşliğinde sabah-akşam düzenli olarak yaptığı ‘masa kaldırma’ operasyonlarında, turistin altından sandalye çekme, müşterinin yemek tabağına el koyma gibi sahnelerin yaşandığı ortaya çıktı. Masa kaldırma operasyonlarının ardından Asmalımescit sokaklarında hafta sonunda insan trafiği epey azaldı. Masa, sandalyelerine el koyulan Tünel 23 ve Cuba Bar adlı kafeler dün kepenklerini açmadı, sözlü uyarı alan işyerleri de masalarını dışarıya çıkaramadı. Asmalımescit’te masalarına el konan 2 işletmenin ‘işgaliye’ ücreti ödese de bunun için verilen ‘izni’ 2011 için yenilemedikleri öğrenildi.Radikal'in haberine göre, iddialara göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’da Berat Kandili akşamında araçla yaptığı Beyoğlu gezisinde, aracın Cuba Cafe’nin önünde çok fazla masa olması nedeniyle buradan geçememesi sonucu bölgede kontroller ve operasyonlar başlatıldı. Ancak fısıltı gazetesinde hızla yayılan bu iddiayı doğrulayan bar çalışanları, isimlerini vermek istemedi. Öte yandan Beyoğlu Belediyesi’nin dışarı atılacak masalara sınır getirmekle ilgili olarak çalışmalarının 1 ay öncesinden başlaması da dikkat çekti.Yaklaşık 1 ay önce başlatılan uygulamaya göre, dışarıya masa koymak için izin alan Asmalımescit kafelerinin önüne beyaz sınır çizgileri çizilmişti. İzin alan her işletme için masa koyma sınırını gösteren fotoğraflı bir evrak hazırlanmıştı. Masa başına 40-80 TL arası işgaliye ödeyen işletmeler de masaları sokağa çıkarmıştı.Operasyonlarda evrakının tam olmadığı ve izni olmadığı halde dışarıya masa koyan işletmelerden birisi, evrakının yenilemek için 2 hafta önce başvuru yaptığını ancak izin belgesini henüz alamadığı için şu an dışarıya masa çıkaramadığını söylüyor. Bu hafta operasyon sırasında masaların hesaplarını alamamaktan yakınan bir işletme sahibi ise 20 çalışanına izin verdiğini ve 15 bin lira zarar ettiğini belirtiyor. Uyarı alan işletmelerden birinin sahibi de benzer biçimde yakınıyor ve “10 kişi eksik çalışıyoruz. Kazancımız da en az yüzde 50 azaldı” diyor.Asmalımescit’teki kafeleri sürekli ziyaret eden müşteriler de durumdan rahatsız. Masaları kaldırılan bir işletmenin sürekli müşterisi olan Şeref Akın “Buraya sürekli geliyoruz. Operasyonlar sonucu burada çok fazla masa azaltıldı ve ilgimizi çeken, hoşumuza giden ambiyans bozuldu. Beyoğlu turistik bir yerdir, kalabalık olursa turistlerin ilgisini çeker” dedi. İşletme sahibi de “Kültür başkenti olduğumuz söyleniyor ancak turistin altından sandalye çekiliyor. Yabancı turistlere Türk kültürü bu şekilde mi ifade ediliyor?” diye konuştu.Beyoğlu Belediyesi tarafından operasyonlar sonrası yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde söz konusu kontrolsüz yol işgallerine yönelik belediyemizin yaptığı denetleme çalışmaları tamamiyle izinsiz olarak yapılan işgallere yöneliktir” dendi.Belediye açıklamasında masaların trafikte sorun yarattığı vurgulandı. Söz konusu denetlemenin, bölgeden geçen araç ve yayaların seyrinin engellenmesi yolundaki şikâyetlerden yola çıkılarak başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada “Kontrollü yol işgalleri konusunda belediyemizin işyerlerine destekleri sürmekte olup, operasyon kontrolsüz gerçekleşen işgallere karşı alınan bir önlemdir” denirken uygulamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirildiği ifade edildi. Radikal’in ulaştığı belediye yetkilileri ise sorularımıza yanıt vermedi.Masa kaldırıp moloz kamyonuna atma operasyonu, İstanbul eğlence hayatının en hareketli olduğu bölgede, Asmalımescit-Beyoğlu-Cihangir hattında gerçekleştirildi. Zaman zaman müşterilerin yüksek sesli itirazları ve alkışlı protestoya da neden olan baskınlarda dikkat çeken yön; operasyonun kalabalık bir zabıta, polis ve sivil kişiler grubunca ve aniden başlaması oldu. 30-50 kişilik grubun içindeki sivil giyimli kişiler, kendilerini ‘sivil zabıta’ olarak tanıttı. Görevliler, yaptıkları tüm işlemlerin resmi, yasal ve tutanakla sabit olduğunu vurguladı. Sigara yasağı sonrası iç mekânları unutan ve tamamen sokağa taşan Beyoğlu, masa kaldırma operasyonunun ardından ‘ıssızlaştı’.