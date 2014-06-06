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Yaşam

Beyoğlu'ndaki çantalı cinayetin aile içi infaz olduğu ortaya çıktı

Polis yetkilileri, Suriyeli baba-oğulun emniyette verdikleri ilk ifadede suçlarını itiraf ettiklerini bildirdi

06 Haziran 2014 15:25

İstanbul Beyoğlu'nda dün cesedi sokaktaki bir çantada bulunan kadının Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Kadının eşi ve oğlu, cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Polis yetkilileri, Suriyeli baba-oğulun emniyette verdikleri ilk ifadede suçlarını itiraf ettiklerini ve aile içi infazla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Bülbül Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bir temizlik görevlisi tarafından bulunan çantadan çıkan kadın cesediyle ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, cesedin Suriye uyruklu bir kadına ait olduğunu tespit etti. 

Beyoğlu'nda dün cesedi sokaktaki bir çantada bulunan kadının 24 yaşındaki SuriyeliMusaybe Al Musa olduğu ortaya çıktı.

 

Eşi ve oğlu gözaltında

 

Soruşturmayı genişleten ekipler, cinayet zanlısı olarak kadının eşini ve oğlunu gözaltına aldı.Şüpheli baba-oğulun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

'Görüntüler ortaya çıktı'

 

Kadının, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken, yaşanan vahşete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cinayetin yaşandığı gece saat 02.30 sıralarında bir erkeğin sokakta keşif yaptığı görülüyor. Yaklaşık 5 dakika sonra da görüntüye ellerinde valizle yürüyen baba ve oğlu takılıyor. Valizi taşımakta zorluk çeken baba ve oğlunun koşar adımlarla ilerledikleri görülüyor.

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