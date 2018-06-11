T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyoğlu'ndaki bir otelde korkutan yangın

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul, (DHA)- BEYOĞLU'nda sabah saatlerinde otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

11 Haziran 2018 12:09

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul, (DHA)- BEYOĞLU\'nda sabah saatlerinde otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelin birinci katında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı. 
Kasımpaşa Bahriye Caddesi\'nde bulunan 4 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraErtan KILIÇOzan URALİstanbul DHA BEYOĞLUOtelinBahriye CaddesiYangınMaddiDumandanYangının
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24