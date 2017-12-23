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Beyoğlu'nda yangın paniği

Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - Beyoğlu’nda iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu

23 Aralık 2017 12:23

Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - Beyoğlu’nda iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Çavdar Sokak\'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında saat 08.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
CAMLARA ÇIKARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ
Yangın nedeniyle mahallede panik yaşanırken, yoğun duman kısa sürede binayı kapladı. Binada mahsur kalan Suriyeli 6 kişi ise pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 6 kişi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

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