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Yaşam

Beyoğlu'nda yangın; 3 çocuk hayatını kaybetti!

Yangın, dört katlı binanın çatı katında çıktı

18 Mart 2017 15:17

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Tarlabaşı semtinde 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürdükten sonra daireye girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. İsa (5), Abdurrahman (3) ve Vedat Şahin (2) kardeşlerin cansız bedenleri aynı odada bulundu. 

Olayı duyarak eve gelen inşaat işçisi baba Ramazan Şahin ve aile bireyleri siniz krizi geçirdi. Baba Ramazan Şahin'in 16 çocuğunun olduğu öğrenirken ölen kardeşlerin çocuklar arasında en küçükler olduğu belirtildi.

Yangının olduğu daireye girmeye çalışan yakınları, polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olay yeri görüntüleri:

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