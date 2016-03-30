Şişli'de yangın!

Şişli'de 7 katlı bir binanın çatı katında yangın, çıktı. Yangın kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Vatan'da yer alan habere göre; Eskişehir Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Fatih, Şişli ve Beyoğlu itfaiye grupları müdahale eti. Merdiven aracı ile yangını söndürmeye çalışan ekipler, alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.