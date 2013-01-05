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Yaşam

Beyoğlu'nda yangın!

İstanbul Beyoğlu'nda saat 20.00 sıralarında yangın paniği yaşandı, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

05 Ocak 2013 10:41

 

Beyoğlu'nda bir apartmanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı ve balkonlarda mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye tarafından kurtarıldı.
 
İstanbul Beyoğlu'nda saat 20.00 sıralarında yangın paniği yaşandı.
 
Çukur Mahallesi Şehit Nevres sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Yangından etkilenen apartman sakinleri, binanın çatı katı ve balkonlarına çıktı.
 
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
İtfaiye, sokakların dar olması ve park eden araçlar nedeniyle olay yerine güçlükle ulaştı.
 
Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtardı.
 
Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Görgü tanıkları itfaiyenin geç geldiğini iddia etti.
 
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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