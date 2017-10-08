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Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle kayan minibüs karşı şeride geçti

  Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda yağmur nedeniyle minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti

08 Ekim 2017 14:48

 

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda yağmur nedeniyle minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.  Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Refik Saydam Caddesi Aksaray istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Taksim- Aksaray seferi yapan minibüs bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Çetin Doğmuşöz\'ün kullandığı 34 TZD 29 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Minibüs yolun boş olması nedeniyle başka bir araca vurmadan durdu. Kaza yapan sürücü kendi imkanları ile aracından çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek trafiği yönlendirdi. Minibüs sürücüsü Çetin Doğmuşöz \"Taksim\'den geliyordum.Yağmur nedeniyle araç kaydı. Kendimi burada buldum\" dedi. Minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle bir süre Taksim istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)

 

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