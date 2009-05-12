Beyoğlu'nda uyuşturucu baskını: 8 gözaltı

Beyoğlu'nda, uyuşturucu madde satışı yapıldığı öne sürülen çok sayıda eve düzenlenen baskında 8 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstiklal Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı öne sürülen çok sayıda eve operasyon düzenlendi.



300 polisin katıldığı operasyonda 45 evde arama yapıldı.



Polis, bazı evlerin kapılarını "koçbaşı" denilen aletle kırarak içeri girdi.



Evlerde satışa hazır halde "fişek" diye tabir edilen 50 paket esrar ele geçirildi.



Operasyonda 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

