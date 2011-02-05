Beyoğlu'nda Türkmenistanlı bir kişi yakıldı

T24 - İstanbul Beyoğlu'da bir binada çıkan yangında elleri bağlı olduğu belirlenen Türkmenistan uyruklu kişi öldü.

Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın çıkan dairede, Türkmenistan uyruklu 27 yaşındaki Russlan Yazwyev'in cesedi bulundu. Yazwyev'in öldüğünde ellerinin bağlı olduğu görüldü.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırdı.

Apartman sakinlerinin ifadelerine başvuran polis, restoranda garson olduğu anlaşılan Yazwyev ile birlikte yaşadığı belirlenen ve çocuk bakıcılığı yaptığı öğrenilen ''Gonca'' adlı kadını aramaya başladı.



