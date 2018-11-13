Beyoğlu'nda trafik tartışmasında zabıta memuru bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu’nda ‘yol verme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada bir zabıta memuru bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halıcıoğlu Kavşağı’nda saat 17.30 sıralarında Haliç Köprüsü’nden çıkarak Halıcıoğlu’na dönüş yapan iki sürücü arasından ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak diğer sürücüyü sırtından bıçakladı. Tartıştığı kişiyi bıçaklayan sürücü daha sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan sürücü ise olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kişinin zabıta memuru olduğu öğrenildi. Tedavisi süren yaralı memurun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler harekete geçti. Trafik polisleri şüpheli sürücü ve otomobilinin yakalanması amacıyla kapama noktaları oluşturdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Zabıta memurunun bıçaklanmasının ardından yaşanan panik bir vatandaşa ait kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaralı memurun sırtını tutarak yere yığıldığı görülüyor.