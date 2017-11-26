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Beyoğlu'nda trafik kazası: 1 yaralı

 Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'unda taksi otomobile çarptı

26 Kasım 2017 15:39

 Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'unda taksi otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. 
Kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Dinç\'in kullandığı taksi, ışıklardan dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan taksi sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. Cemal Dinç ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

IŞIK İHLALİ İDDİASI...
Kazanın görgü tanığı Harutyun Erçömlek, \"Beyaz araç yeşil ışıkta geçerken, taksi kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptı. Yaralanan taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı\" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(FOTOĞRAF)

 

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