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Yaşam

Beyoğlu’nda trafik ışıklarında cinayet

Saldırganlar kısa sürede yakalandı

04 Ağustos 2015 19:18

Beyoğlu Tepebaşı’nda, trafik ışıklarında aracının önü kesilen ve zorla araçtan indirilen Şeyhmus Gül, 3 kişi tarafından darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay bugün Beyoğlu Tepebaşı Refik Saydam Caddesi’ndeki trafik ışıklarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Taksim’den Fatih yönüne giden 34 FG 7537 plakalı otomobil, 3 kişi tarafından trafik ışıklarında durduruldu. Araç sürücüsü Şeyhmus Gül, tartıştığı 3 kişi tarafından zorla aracından indirildi. Çıkan kavgasırasında bir kişi elindeki taşla, Gül’ün kafasına vurdu. Daha sonra yol kenarına sürüklenen Gül, darp edilerek karnından bıçaklandı. Gül ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gül’e kalp masajı yaptıktan sonra ambulansa aldı. Gül, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 

Saldırganlar kısa sürede yakalandı

 

Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve incelenen MOBESE kayıtlarıyla eşkalini belirlediği 3 kişinin peşine düştü. Şüpheliler M.Ç., H.K. ve E.S., Beyoğlu Asayiş Şube ekipleri tarafından, olaydan kısa süre sonra Beyoğlu’nda yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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