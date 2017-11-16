 Beyoğlu'nda terör operasyonu: Korkuluklar kesildi, duvarlar balyozlarla kırıldı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL polisi, bu sabah Beyoğlu\'nda terör operasyonu gerçekleştirdi. Balyozlarla duvarların kırıldığı, pencerelerdeki demir korkulukların kesildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C\'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Beyoğlu\'nda, sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi. Polis, Gençlik Federasyonu binasına girebilmek için uzun uğraş verdi. Ekipler karşılarına çıkan çelik kapıları ve pencere korkuluklarını özel aletlerle kesip; balyozlarla duvarları deldikten sonra içeriye girdi. Adreste yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan H.İ. ve R.K.\'nin, bugünkü Berkin Elvan davası için adliyede toplanacak grupları provoke edeceği öne sürüldü.

Hareketli anlara sahne olan operasyon polis kameralarına da yansıdı.

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