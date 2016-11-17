Beyoğlu'nda silahlı çatışma; 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda çıkan tartışmada 2 kişi yaralandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Konsolosluğu önünde silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişinin tartıştığı, saldırganın 2 kişiyi ayaklarından vurup kaçtığı öğrenildi.

Habertük'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, sabah 9.00 sularında İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Konsolosluğu önünde silah sesleri geldi. 3 kişi arasında çıkan tartışma sonucu, saldırgan 2 kişiyi ayaklarından vurup kaçtı.

Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

İlk bilgilere göre, olayın Rusya Konsolosluğuyla ilgili olmadığı öğrenildi.