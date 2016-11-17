T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Beyoğlu'nda silahlı çatışma; 2 kişi yaralandı

Çatışma, Rusya Konsolosluğu önünde gerçekleşti

17 Kasım 2016 12:55

Beyoğlu'nda çıkan tartışmada 2 kişi yaralandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Konsolosluğu önünde silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişinin tartıştığı, saldırganın 2 kişiyi ayaklarından vurup kaçtığı öğrenildi.

Habertük'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, sabah 9.00 sularında İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya Konsolosluğu önünde silah sesleri geldi. 3 kişi arasında çıkan tartışma sonucu, saldırgan 2 kişiyi ayaklarından vurup kaçtı.

Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

İlk bilgilere göre, olayın Rusya Konsolosluğuyla ilgili olmadığı öğrenildi.

ETİKETLER

Beyoğluçatışmaiki yaralıRusya Konsolosluğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24