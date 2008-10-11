Beyoğlu'nda sahaf festivali başladı

Beyoğlu Belediyesince düzenlenen "Beyoğlu Sahaf Festivali", Taksim Gezi Parkı'nda açıldı.



Beyoğlu Belediyesince düzenlenen "Beyoğlu Sahaf Festivali", Taksim Gezi Parkı'nda açıldı.İstanbul'un çeşitli ilçelerinden yaklaşık 60 sahafın katıldığı festivalin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sahafların kültür mirasını koruyarak, bu mirasın yeni kuşaklara aktarımını sağladıklarını söyledi.



Beyoğlu Belediyesi olarak iki farklı misyonları olduğunu ifade eden Demircan, bunlardan birinin ilçede yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak, diğerinin ise kültürel misyonu olan Beyoğlu'nda bu misyonun gereğini yerine getirmek olduğunu kaydetti.



Kültür ve sanat alanında Beyoğlu'nda açık alanlarda geniş katılımlı festivaller yapmayı bir ihtiyaç olarak gördüklerini ifade eden Demircan, sahaf festivalinden önce de geleneksel el sanatları ve geleneksel Türk sanatları festivalleri düzenlediklerini hatırlattı.



Sahaf festivali katılımcılarına teşekkür eden Demircan, şunları söyledi:



"Bizim belleğimizi koruyan bu değerli insanlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlar belki işlerini yapıyorlar, ama aynı zamanda bizim kültür mirasımızın yeni kuşaklara aktarımını da sağlıyorlar. Yaptıkları iş çok kutsal. Bir insanın hafızası olmasa, onu farklı kılan şeyler ortadan kalkmış olur. Bir ülkenin hafızası da mimarisinde, geleneksel el sanatlarında ya da bu tür el yazması, kitap ve mektup gibi sahaflarda yer alan eserlerindedir."



Galata Sahaf Festivalinin, bu yıl Beyoğlu Sahaf Festivali'ne dönüştürüldüğünü ve geniş bir katılım sağladıklarını belirten Demircan, Taksim Gezi Parkı'nda gelecek yıl en az 10 festivale ev sahipliği yapılacağını kaydetti.



Demircan, Kasımpaşa Turabi Baba Türbesi'nin yanındaki tarihi binanın orijinal haline uygun olarak yeniden inşa edildiğini ve bu binanın kütüphane haline getirildiğini anlatarak, burada Beyoğlu'na dair belge, fotoğraf ve kitapların yer aldığı "Beyoğlu Belleği" tarzında bir bölüm tasarladıklarını söyledi.



Festivale katılan sahaflar adına konuşan, festivalin sahaflar koordinatörü Nedret İşli de Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ve festivalin gerçekleşmesini sağlayan diğer yetkililere teşekkür etti.



Kuledibi'nde geçen yıl gerçekleştirilen ilk sahaf festivalinde sadece Beyoğlu'ndaki sahaflara yer verdiklerini ifade eden İşli, bu yıl ise İstanbul'un çeşitli ilçelerinden 60'a yakın sahafın festivale katıldığını kaydetti.



İşli, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne ilk kez Taksim Meydanı'nda bir sahaf festivali gerçekleştiriliyor. Bizim için çok mutlu bir gün" dedi.



Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Nedret İşli ile festivale katılan sahafların stantlarını gezdi.



Stantlardaki eski belge ve kitaplar hakkında bilgi alan Demircan'a, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait tapu ve hisse senetleri, imparatorluğun son dönemlerinde Fransızca olarak çıkarılan Stamboul gazetesinin nüshaları ve harf devriminin yapıldığı tarihte iki alfabede çıkan Milliyet gazetesinin içeriği hakkında bilgi verildi.



Sahaf Festivali meraklılarını bekliyor



Birbirinden değerli koleksiyonların, eserlerin yer aldığı Sahaf Festivali, 19 Ekime kadar gezilebilecek.



Kartpostallardan sigaralıklara, siyah beyaz hatıra fotoğraflardan sinema afişlerine, meraklısı için hayli ilginç ve değerli eserler festival stantlarında satışa sunuluyor.



Sahaf Can standında Hanifi Can, özellikle hisse senetleri koleksiyonuyla dikkati çekiyor. Cumhuriyet öncesi ve ilk yıllarına ait koleksiyonerlerin ilgisini çeken hisse senetleri de bu stantta sergileniyor.



Aynı stantta, üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı sigaralıklar meraklılarını bekliyor. Stantta, Atatürk'ün yaşadığı tarihlere ait yabancı gazeteler bulunuyor. Bir gazetenin baş sayfasında, Latife Hanım'ın Atatürk'ün elini öpmek üzere eğildiği siyah beyaz fotoğraf dikkati çekiyor.

