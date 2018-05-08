T24 LogoT24 Logo
Gündem

BEYOĞLU'NDA RESTORANDA YANGIN PANİĞİ

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA) Beyoğlu'nda bir restoranın mutfak bölümdeki yangın çıktı

08 Mayıs 2018 21:36

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Beyoğlu\'nda bir restoranın mutfak bölümdeki yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, tarafından kısa sürede söndürülen yangında mutfağın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, İstiklal Caddesi\'ni kesen sokak olan Meşelik Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bir restoranın ikinci katında bulunan mutfak bölümünde ocağın arkasında bulunan izolasyon malzemeleri tutuştu. Dumanları gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye merdiveni yardımı ile mutfak bölümüne ulaşan ekipler, mutfağın camlarını kırarak yangını söndürdü. Yangın, İstiklal Caddesi\'nde kısa süreli paniğe neden oldu.

Görüntü Dökümü
---------------------
-İtfaiye ekiplerinin camları kırması
-Ekiplerin yangını söndürmesi
-İtfaiye araçlarından detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Polis ekiplerinin şerit çekmesi
-Yanan izolasyon malzemelerinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraERENMurat DELİKLİTAŞDHA BeyoğluYangınCaddesiMeşelik SokaktaBirDumanlarıKısaGörüntü Dökümü İtfaiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24