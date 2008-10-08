Beyoğlu'nda patlama

Beyoğlu'nda park halindeki 2 aracın arasında meydana gelen patlama hasara neden oldu.



Kasımpaşa Bahriye Caddesi'ndeki AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı önüne park edilen 34 EA 2423 plakalı minibüs ile 06 CB 222 plakalı otomobil arasında saat 08.00'de bir patlama oldu. İki araçta küçük çaplı hasara yol açan patlamanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Polis ayrıca, MOBESE kameralarınca çekilen görüntüleri inceleyecek.

Polis yetkilileri, patlamanın ses bombasından kaynaklanmış olabileceğini ancak kesin sebebinin detaylı incelemeler sonrası açığa çıkacağını bildirdi.

