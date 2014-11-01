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Beyoğlu'nda park halindeki 5 araç kundaklandı

Beyoğlu'nda dün gece park halindeki 5 araç kundaklandı, 20 aracın üzerinde benzin poşeti bulundu

01 Kasım 2014 12:47

Beyoğlu'nda park halindeki 5 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Araçların kundaklandığı sokakta bulunan yaklaşık 20 aracın üzerinde de benzin poşetleri bulundu.

CHA'da yer alan habere göre, olay saat 01.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Sosyal Meskenler sokakta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki araçları kundakladı. 5 aracın üzerine benzin dolu poşet koyarak yakan kişiler kayıplara karıştı. Sokakta bulunan yaklaşık 20 aracın üzerinde ise benzin dolu poşetler bulundu.

Kundaklama olayının ardından mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra kendi imkanları ile araçları söndürmeye çalıştı. Bölgeye çok sayıda zırhlı araç da sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme işlemine yardımcı oldu. Polis ekipleri araç kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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