Beyoğlu’nda otopark görevlisi 13 lira yüzünden öldürüldü!

İstanbul Beyoğlu’nda otopark girişinde 13 lira için öldürüldüğü belirlenen İSPARK görevlisinin vurulma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis, otopark görevlisini vuran otomobilin içinde bulunan Yaşar Hakan Ö.(29) ile Lüffi K.(25)’i gözaltına aldı. Olayda silahı ateşlediği öğrenilen Turgay K.(25) ise polis tarafından her yerde aranıyor. Şüphelerin hırsızlık, oto hırsızlığı, ruhsatsız silahbulundurmak, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan polise çok sayıda geliş kayıtları bulunduğu öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre, Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi üzerindeki İSPARK Otoparkı’nda gece saat02.10 sıralarında meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre, otoparktan çıkan 34 ZA 3537 plakalı araç sürücüsü görevliyle otopark ücreti yüzünden tartıştı. 13 liralık otopark yüzünden yaşanan tartışma sırasında, arka koltukta oturan bir kişi "Bu kadar otopark parası mı olur" diyerek silahını ateşledi. Olayda otopark görevlisi Necmettin Yanık boynundan vurularak yaralandı. Otomobil ve içinde bulunan 3 kişi ise kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Necmettin Yanık hayatını kaybetti. Yanık'ın vurulma anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İki kişi yakalandı

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olaya karışan otomobil ve içindeki iki kişi kısa süre sonra yakalandı. Araçta bulunan Yaşar Hakan Ö., ile Lütfi K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler olayı arkada oturan arkadaşlarının yaptığını,olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra bir otelin önündeki trafik ışıklarında inerek taksiyle kaçtığını söylediler.

Öte yandan şüphelilerden Yaşar Hakan Ö.’nün daha önceden hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Lütfi K.’nın da ruhsatsız silah bulundurmak, uyuşturucu kullanmak, yaralama suçlarından polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren firari şüpheli Turgay K.’nın da yaralama suçundan bir süre önce gözaltına alındığı tespit edildi.

Yetkililer Turgay K.’nın yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğünü belirttiler.